Pharmafirma verklagt Raiffeisen-Tochterbank in Russland

Der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) droht in Russland neuer juristischer Ärger. Das russische Pharmaunternehmen R-Pharm International verklagt die dortige RBI-Tochter auf 337,5 Mio. Euro, wie aus am Dienstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht. Ein Grund für die Klage wurde darin nicht genannt. Eine erste Anhörung in dem Fall ist den Unterlagen zufolge für den 12. August angesetzt.

