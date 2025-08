Personalvermittler Adecco sieht Anzeichen für Markterholung

Der operative Gewinn zog im zweiten Quartal währungsbereinigt um sechs Prozent auf 115 Mio. Euro an. Adecco schnitt damit besser ab als von Analysten erwartet, die einer unternehmenseigenen Umfrage zufolge den Umsatz auf 5,74 Mrd. Euro und den operativen Gewinn auf 107 Mio. geschätzt hatten.

Die Volumen hätten sich im zweiten Quartal verbessert, und auch im dritten Quartal halte die positive Dynamik bisher an, erklärte Adecco. Für das dritte Quartal stellte der Konzern einen saisonalen Anstieg der Bruttomarge in Aussicht. Auch Konkurrent Randstad hatte jüngst von Verbesserungen in einigen Schlüsselmärkten gesprochen.