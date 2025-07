ams-Osram verkauft Unterhaltungs-/Industrielampensparte

© APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der börsennotierte Chiphersteller treibt seinen Schuldenabbau voran und verkauft seine Unterhaltungs- und Industrielampensparte an den japanischen Leuchtenentwickler Ushio. 114 Mio. Euro soll das dem Unternehmen in die Kasse spülen. Betroffen seien weltweit 500 Beschäftigte. Diese werden zu Ushio wechseln, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung bekanntgab. Das Closing soll im ersten Quartal 2026 stattfinden.

von APA