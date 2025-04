Österreichische Autozulieferer schlagen wegen US-Zölle Alarm

© APA/APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH/Sina Schuldt home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Vertreter der Autozulieferer in der Wirtschaftskammer (WKÖ) haben wegen der neuen US-Zölle Alarm geschlagen. Sie fordern eine rasche, aber überlegte Reaktion auf die Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump. "Die USA sind nach Deutschland der wichtigste Exportmarkt", sagte Hansjörg Tutner von der WKÖ-Fahrzeugindustrie in einer Aussendung. Zudem werden viele Austro-Zulieferprodukte in Deutschland weiterverarbeitet und dann in die USA verschifft.

von APA