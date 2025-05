OMV verkauft Anteil an Ghasha-Konzession für 594 Mio. Dollar

© APA/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern OMV hat seinen 5-Prozent-Konzessionsanteil an den Ghasha-Offshore-Feldern vor der Küste von Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate, VAE) für 594 Mio. US-Dollar (526,55 Mio. Euro) an den russischen Mineralölkonzern Lukoil verkauft. Das teilte der börsennotierte Konzern in einer Aussendung mit. Vom Kaufpreis werde aber noch eine Transaktionsgebühr von 100 Mio. US-Dollar abgezogen.

von APA