OMV plant Wasserstoff-Elektrolyseur in Niederösterreich

Der neue Elektrolyseur soll jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren, die Anlage werde damit eine der größten ihrer Art in Europa sein. Die Produktion soll bis Ende 2027 an den Start gehen. Seit Ende 2024 betreibt die OMV bereits einen Wasserstoff-Elektrolyseur mit einer Kapazität von 10 MW und einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 1.500 Tonnen grünem Wasserstoff. Die Anlage ist derzeit die größte ihrer Art in Österreich, Ende 2026 will der ebenfalls teilstaatliche Energiekonzern Verbund gemeinsam mit der Burgenland Energie einen Elektrolyseur mit zunächst 60 MW, in der Ausbaustufe dann 300 MW Leistung, in Betrieb nehmen.

Die OMV will den grünen Wasserstoff unter anderem für die Produktion von Benzin und Diesel nutzen und dort Wasserstoff ersetzen, der bisher aus Erdgas gewonnen wurde. "Durch den künftigen Einsatz von grünem Wasserstoff gestalten wir die Prozesse und die Produktion von Kraftstoffen und chemischen Produkten nachhaltiger und machen unsere Industrie zukunftssicher", sagte Martijn van Koten, Vorstandsmitglied für den Bereich Fuels & Feedstock.