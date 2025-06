OeNB sagt für 2025 wieder ein Wirtschaftswachstum voraus

© APA/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS STEINMAURER home Aktuell Nachrichtenfeed

Nach zwei Rezessionsjahren in Folge erwartet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) für heuer wieder eine leichtes Wirtschaftswachstum. Die Notenbank rechnet mit einem Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,2 Prozent, nachdem sie im März noch ein Minus von 0,1 Prozent vorausgesagt hatte. In den beiden Jahren darauf soll das BIP-Wachstum laut OeNB auf 0,9 Prozent (2026) und 1,1 Prozent (2027) steigen, so die OeNB am Freitag.

von APA