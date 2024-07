OECD empfiehlt Österreich weitreichende Reformen

Finanzminister Magnus Brunner, Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und OECD-Generalsekretär Mathias Cormann haben den neuen Länderbericht der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) für Österreich präsentiert.

Grundsätzlich beurteilt die OECD die wirtschaftliche und soziale Lage Österreichs positiv: Die Wirtschaft habe sich "in den letzten zwei Jahrzehnten gut entwickelt", sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann. Der Lebensstandard sei in Österreich höher als in den meisten OECD-Ländern und die Einkommensungleichheit relativ gering aufgrund einer hohen Umverteilung durch öffentliche Transferleistungen, schreiben die Experten in ihrem Bericht. Die relative Armutsquote in Österreich sei geringer als in vielen anderen OECD-Staaten.

Minuspunkt: Trotz Inflationsrückgang sei die Teuerung aber derzeit noch vergleichsweise hoch.