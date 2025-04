Nvidia erwartet Milliardenkosten wegen China-Beschränkungen

Die KI-Chips von Nvidia stehen im Mittelpunkt der Exportkontrollen. Die US-Behörden wollen damit verhindern, dass die modernsten Chips in die Volksrepublik verkauft werden. Kurz nach Einführung dieser Kontrollen begann Nvidia mit der Entwicklung von speziellen, abgespeckten Chips, die legal nach China verkauft werden können.

Der H20 war bis zuletzt Nvidias fortschrittlichster Chip für den Verkauf in China. Der Konzern will vom boomenden chinesischen KI-Sektor profitieren. Chinesische Unternehmen wie Tencent, Alibaba und die TikTok-Muttergesellschaft ByteDance hatten aufgrund der boomenden Nachfrage nach kostengünstigen KI-Modellen des Startups DeepSeek die Bestellungen für H20-Chips erhöht, wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich berichtete.

Der H20 ist zwar nicht so schnell beim Training von KI-Modellen wie die außerhalb Chinas verkauften Chips von Nvidia. Er gilt aber in wichtigen Anwendungsbereichen als konkurrenzfähig. Die US-Regierung befürchtet, dass die Chips zum Bau eines Supercomputers verwendet werden könnten. Der H20 verfügt zwar über geringere Rechenkapazitäten als andere Nvidia-Chips, kann aber dennoch mit hoher Geschwindigkeit an Speicherchips und andere Halbleiter angeschlossen werden.

Nvidia stellt seine Prozessoren bisher mehrheitlich in Taiwan her. Vor dem Hintergrund möglicher US-Zölle schließt sich der Konzern nun anderen Technologieunternehmen an, die einen Teil ihrer Chip-Fertigung in die USA verlagern wollen.