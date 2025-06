Nordex zieht Großauftrag über 64 Windturbinen an Land

© APA/APA/dpa/Jens Büttner home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Windturbinenbauer Nordex hat einen Großauftrag über den Bau und die Wartung von insgesamt 64 Windturbinen erhalten. Nordex werde für den Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen) in den kommenden zwei Jahren die Anlagen an verschiedenen Standorten in Deutschland errichten, teilte der Konzern mit.

von APA