Münchener Rück verdient halbe Milliarde mehr als erwartet

Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück hat den Gewinn im zweiten Quartal um rund eine halbe Milliarde Euro ausgebaut und damit die Erwartungen der Analysten genau in diesem Rahmen übertroffen. Der Nettogewinn liege bei rund 2,1 (2024: 1,62) Milliarden Euro, teilte der deutsche Konzern mit. Dem Rückversicherer mit Sitz in München kam zugute, dass die Großschäden in seinem Kerngeschäft, der Schaden-/Unfall-Rückversicherung, sehr gering ausfielen.

von APA