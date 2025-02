Merck & Co enttäuscht mit Umsatzprognose

© APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Schwierige Geschäfte mit seinem Blockbuster-Impfstoff Gardasil in China trüben die Aussichten bei Merck & Co. Der US-Pharmakonzern setzt die Lieferungen seines HPV-Impfstoffs in die Volksrepublik bis mindestens Mitte 2025 aus, wie Merck & Co mitteilte. Grund ist eine schwache Nachfrage, die das Unternehmen auf wirtschaftliche Probleme in China sowie Pekings Anti-Korruptionskampagne im Gesundheitssektor zurückführt.

von APA