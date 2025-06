Mai-Arbeitslosenrate auf 6,9 Prozent gestiegen

Die Arbeitslosenzahlen steigen in Österreich seit April 2023. Für heuer erwarten die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS noch ein drittes Rezessionsjahr und mehr Arbeitslose. "Solange wir kein substanzielles Wachstum haben, wird die Arbeitslosigkeit bei steigendem Arbeitskräfteangebot nicht sinken", kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der unselbstständigen Beschäftigungsverhältnisse für Mai 2025 beläuft sich laut vorläufiger Prognose des Arbeitsministeriums und des AMS auf 3,965 Millionen, das sind um 2.000 mehr als im Mai 2024.

Besonders vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen waren laut AMS im Branchenvergleich einmal mehr die Warenherstellung beziehungsweise die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg. Den größten prozentuellen Anstieg bei arbeitslosen Menschen und Personen in AMS-Schulung gab es Ende Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Warenerzeugung/Industrie (+13,8 Prozent), im Gesundheits- und Sozialwesen (+12 Prozent) und im Handel (+9,3 Prozent). Etwas niedriger fiel der Anstieg im Verkehr und Lagerwesen (+6,8 Prozent) und in der Gastronomie und Beherbergung (+6,5 Prozent) aus. Nahezu unverändert waren die Arbeitslosenzahlen in der Bauwirtschaft (+0,1 Prozent) und bei der Arbeitskräfteüberlassung (+0,3 Prozent).

Den höchsten Anstieg von Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern verzeichnete Oberösterreich (+13,8 Prozent), gefolgt von Salzburg (+12,3 Prozent), Vorarlberg (+9,9 Prozent), Tirol (+9,8 Prozent) und Steiermark (+7,2 Prozent). Etwas niedriger fiel das Plus in Kärnten (+5,5 Prozent), Niederösterreich (+4,9 Prozent), Wien (+4,8 Prozent) und Burgenland (+4,7 Prozent) aus.

Die Zahl der arbeitslosen Inländer inklusive Schulungen kletterte um 6,2 Prozent auf rund 210.834 und die Anzahl der arbeitslosen ausländischen Personen stieg um 7,7 Prozent auf 164.513. Die Anzahl der älteren Arbeitslosen (50 Jahre und älter) erhöhte sich um 7,2 Prozent auf 100.100.

"Der Trend bei der Beschäftigung von Arbeitskräften 50+ geht in die richtige Richtung, obwohl wir noch lange nicht dort sind, wo wir hinmöchten", so Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) in einer Aussendung. "Wir müssen das Potenzial dieser Arbeitskräfte noch besser nutzen." Für die Arbeiterkammer sind "verstärkte Maßnahmen für ältere Arbeitssuchende dringend notwendig". "Auch die besten arbeitsmarktpolitischen Instrumente und Förderungen nützen wenig, wenn Betriebe älteren Arbeitssuchenden keine Chancen bieten", sagte AK-Chefin Renate Anderl.