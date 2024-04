Job-Abbau bei Magna in Graz: 500 Stellen werden gestrichen

Die steirische Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) sowie Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) haben noch am Mittwoch den betroffenen Beschäftigten, die ihren Job verlieren, Hilfe angeboten: "Oberste Priorität ist es, angesichts eines noch immer vorherrschenden Fachkräftemangels die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch in einen neuen Job zu bringen. Darüber hinaus ist die Einrichtung einer Branchenstiftung für die Automobilindustrie und ihre Zulieferer geplant. Umgehend wird dazu eine Sondersitzung des Arbeitsmarktpolitischen Beirats, erweitert um Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen, einberufen", wurde in einer Aussendung angekündigt.

"Die aktuellen Entwicklungen bei Magna machen einmal mehr deutlich, dass die Transformation des Mobilitätssektors in vollem Gange ist und auf die steirische Wirtschaft erhebliche Auswirkungen hat", so Eibinger-Miedl. Indessen werde aber im boomenden Bahn- und Luftfahrtsektor nach Fachkräften gesucht. "Ich denke daher, dass wir mit dem Mobilitätscluster ACstyria eine Plattform und Perspektive für betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben können."

Das Wirtschaftsressort des Landes plant als erste Unterstützungsmaßnahme für die Mobilitätsbranche die Aufstockung eines Forschungsförderungsprogramms zum Thema "Transformation". Dafür würden drei bis fünf Millionen Euro aus dem Wirtschaftsbudget freigemacht. Darüber hinaus werde der ACstyria seine Jobbörse aktualisieren und gemeinsam mit dem Internationalisierungscenter Steiermark (ICS) eine Offensive starten, die steirische Unternehmen aus der Mobilitätsbranche bei der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten auf internationalen Märkten unterstützen soll.

In den kommenden Tagen will der Arbeitsmarktpolitische Beirat in einer Sondersitzung die aktuelle Situation erörtern. Neben den beiden Landesrätinnen sollen daran die Sozialpartner, das Arbeitsmarktservice und Firmenvertreter teilnehmen. Dabei könnte die Vermittlung der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am ersten Arbeitsmarkt sowie die Einrichtung einer Branchenstiftung in der Steiermark besprochen werden.

KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler forderte "einen Plan, wie die Abhängigkeit der Magna von der krisengeschüttelten Automobilbranche verringert werden" könne und kritisierte: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Magna Steyr haben 2023 im Grazer Werk 115 Millionen Euro Gewinn vor Steuern erwirtschaftet. Zum Dank setzt der Konzern jetzt 500 weitere Beschäftigte vor die Tür. Das ist Kapitalismus."