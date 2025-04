L'Oreal überzeugt mit überraschend starkem Quartal

© APA/APA/AFP/BERTRAND GUAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Kosmetikkonzern L'Oreal hat im ersten Quartal auch dank des besseren Geschäfts in China besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz stieg um 4,4 Prozent auf 11,73 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mit. Auf vergleichbarer Basis waren es 3,5 Prozent Plus. Analysten hatten nur mit einem Anstieg von etwas mehr als 1 Prozent gerechnet.

von APA