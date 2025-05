Lohnwachstum im Euroraum deutlich abgeschwächt

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Wachstum der ausgehandelten Löhne im Euroraum hat sich nach Daten der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Jahresstart deutlich abgeschwächt. Im ersten Quartal sei das Lohnwachstum bei 2,38 Prozent gelegen, nach einem Plus von 4,12 Prozent im Schlussquartal 2024, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mit. Der Anstieg der Löhne in der 20-Länder-Gemeinschaft war zuletzt ein wichtiger Treiber der Inflation.

von APA