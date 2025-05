Lenzing schaffte es im 1. Quartal wieder in die Gewinnzone

© APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI/WERNER KERSCHBAUMMAY home Aktuell Nachrichtenfeed

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing hat sein Ergebnis im ersten Quartal 2025 nach einem Verlust in der Vergleichsperiode des Vorjahres wieder ins Plus gedreht. Der Umsatz legte um 4,8 Prozent auf 690,2 Mio. Euro zu, das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg mit einem Plus von 118,8 Prozent deutlich und erreichte 156,1 Mio. Euro, teilte das Unternehmen mit. Unter dem Strich blieben 31,7 Mio. Euro, nach einem Verlust von 26,9 Mio. Euro im 1. Quartal 2024.

von APA