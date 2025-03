LEG Immobilien 2024 zurück in der Gewinnzone

© APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Immobilienkonzern LEG profitiert weiterhin von der Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Unter dem Strich schaffte es der Immobilienkonzern 2024 wieder in die schwarzen Zahlen. Das Periodenergebnis betrug 68,9 Mio. Euro. Im Jahr davor hatte LEG noch einen Verlust in Höhe von knapp 1,6 Mrd. Euro ausgewiesen. Für das Jahr 2024 will das Unternehmen eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie zahlen, nach 2,45 Euro im Vorjahr.

von APA