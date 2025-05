© APA/APA/dpa/Pia Bayer home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat die Schwäche der Autoindustrie in den ersten drei Monaten zu spüren bekommen. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um 3,5 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro zurück, wie das SDAX-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vor allem in Europa und China lief es schlechter.