KTM-Werk nimmt Produktion wieder auf

© APA/APA/THEMENBILD/MANFRED FESL home Aktuell Nachrichtenfeed

Beim Motorradhersteller KTM in Mattighofen (Bezirk Braunau) läuft am Montag die Produktion, die seit 13. Dezember stillgestanden ist, wieder an. Ganz überstanden ist die Insolvenz noch nicht: Der Sanierungsplan wurde von den Gläubigern zwar angenommen und eine Geldspritze des indischen Miteigentümers Bajaj ermöglicht das Hochfahren des Werks, aber die Suche nach einem Investor läuft noch.

von APA