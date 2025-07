KI-Funktionen und Werbeeinnahmen geben Alphabet Rückenwind

Die Anzeigenerlöse stiegen im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 71,34 Milliarden Dollar, was ebenfalls leicht über den Analystenerwartungen lag. Der Gewinn stieg um 19,4 Prozent auf knapp 28,2 Milliarden Dollar.

KI beeinflusse alle Teile des Geschäfts positiv, betonte Google-Chef Sundar Pichai. Alphabet erwirtschaftet mit Werbung auf Google weiterhin einen Großteil seiner Erlöse. Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit sinkt in vielen Fällen der Anreiz, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdient aber Google das Geld - und Unternehmen, die Werbung bei dem Internet-Konzern schalten, bekommen so Nutzer auf ihre Websites.

Der Internet-Konzern forciert indes die Investitionen in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Im laufenden Jahr will er insgesamt 85 statt 75 Milliarden Dollar investieren. Investoren sehen diese Entwicklung mit Sorge. Sie bezweifeln, dass sich diese Ausgaben rechnen. Alphabet und Rivalen wie Microsoft oder Amazon haben ihre Strategie aber stets verteidigt. Nur so könne man beim Wettlauf um die Führung bei dieser zukunftsträchtigen Technologie vorne mitmischen.