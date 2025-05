Kauflaune in Deutschland gedämpft

© APA/APA/dpa/Rainer Jensen home Aktuell Nachrichtenfeed

Trotz einer leichten Verbesserung der Konsumstimmung im dritten Monat in Folge sind die Verbraucher in Deutschland weiter verunsichert. Das Konsumklima habe im Mai keinen entscheidenden Sprung machen können, teilten die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM in Nürnberg als Ergebnis ihrer jüngsten Studie mit.

von APA