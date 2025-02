Kampf gegen BBVA-Offert - Sabadell erhöht Ausschüttungen

© APA/APA/AFP/JOSEP LAGO home Aktuell Nachrichtenfeed

Die spanische Bank Sabadell will zur Abwehr des BBVA-Offerts mehr Geld in Aktienrückkäufe und Dividenden als bisher geplant stecken. Für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 will die Bank dafür insgesamt 3,3 Mrd. Euro ausgeben, teilte die Bank am Freitag in Madrid mit. Bisher hatte Bankchef Cesar Gonzalez-Bueno dafür 2,9 Mrd. vorgesehen. Die BBVA will die kleinere Konkurrentin schlucken.

