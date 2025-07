Japans Großhandelspreise steigen langsamer

© APA/APA/AFP/RICHARD A. BROOKS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Anstieg der Großhandelspreise in Japan hat sich im Juni den dritten Monat in Folge abgeschwächt und signalisiert damit nachlassenden Inflationsdruck. Die Preise, die Unternehmen für ihre Waren und Dienstleistungen untereinander verlangen, stiegen um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Bank von Japan (BoJ) am Donnerstag mitteilte.

von APA