Japan: Inflation schwächt sich nur leicht ab

In Japan hat sich die Inflation im Februar nur leicht abgeschwächt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln seien um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, wie die Regierung in Tokio mitteilte. In den Vormonaten hatte sich die Teuerung verstärkt und dabei den höchsten Stand seit Mitte 2023 erreicht. Im Jänner lag die Jahresrate bei 3,2 Prozent.

von APA