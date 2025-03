Investor will kriselnde US-Apothekenkette Walgreens kaufen

© APA/APA (GETTY IMAGES)/SPENCER PLATT home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Finanzinvestor Sycamore Partners will die kriselnde US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance für eine Milliardensumme kaufen und dann von der Börse nehmen. Sycamore wolle 11,45 US-Dollar (10,6 Euro) pro Walgreens-Aktie in bar zahlen, teilte Walgreens am Donnerstag in New York mit. Zusätzlich winken unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 3 Dollar zusätzlich. Das Vorhaben kommt insgesamt auf einen Wert von 23,7 Mrd. US-Dollar.

von APA