Inflation in Großbritannien sank im Mai nur leicht

In Großbritannien hat sich die Inflationsrate im Mai weniger stark abgeschwächt als erwartet. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 3,4 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im April hatte die Teuerung noch 3,5 Prozent betragen. Dies war der höchste Stand seit Anfang 2024. Volkswirte hatten für Mai einen Rückgang der Inflation auf 3,3 Prozent erwartet.

von APA