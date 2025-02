Infineon profitiert vom schwachen Euro

© APA/APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Halbleiter-Hersteller Infineon, der in Österreich unter anderem ein Werk in Villach betreibt, ist etwas besser als erwartet durch das schwierige erste Quartal seines neuen Geschäftsjahres gekommen. Dennoch sank der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro, weil die Nachfrage in allen wichtigen Bereichen schwächelte, wie der Konzern mitteilte.

von APA