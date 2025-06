IMK-Prognose: Deutschland überholt USA 2026 beim Wachstum

Die über Jahre lahmende deutsche Wirtschaft kommt laut Prognose des gewerkschaftsnahen Instituts IMK wieder in Gang und startet 2026 durch. Sie kehrt demnach nach zwei Rezessionsjahren 2025 in die Wachstumsspur zurück: Die Forscher des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung erwarten beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) ein Plus von 0,2 Prozent.

von APA