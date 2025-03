Ifo: Bei Exporteuren in Deutschland keimt etwas Hoffnung auf

"Die kommende Entwicklung auf den Weltmärkten mit Blick auf die Zolldrohungen bleibt aber mit hoher Unsicherheit behaftet", sagte der Experte des Münchner Instituts. Die Anzahl der Branchen, die einen Anstieg der Auslandsumsätze erwarten, hat den Angaben zufolge "deutlich zugenommen". "Am deutlichsten ist dies im Bereich der Lederwaren und bei den Getränken", so das Ifo-Institut. Auch die Elektroindustrie ist demnach optimistisch, in den kommenden Monaten ihre Ausfuhren steigern zu können.

"Auch im Automobilbau hat sich die Stimmung gedreht", hieß es. Hier bleibe der Ausblick aber noch verhalten. Mit leicht rückläufigen Exporten rechnet dagegen die Nahrungsmittelindustrie. In der Metallbranche sind die Aussichten noch pessimistisch, aber nicht mehr so stark wie in den Vormonaten. Gleiches gilt für die Hersteller von Bekleidung, so das Wirtschaftsforschungsinstitut.

US-Präsident Trump droht immer wieder mit hohen Zöllen auf europäische Waren. Das würde Deutschland besonders stark treffen, sind doch die Vereinigten Staaten der wichtigste Handelspartner. Mit einem Außenhandelsumsatz - der Summe von Exporten und Importen - von 252,8 Mrd. Euro waren die USA im vergangenen Jahr erstmals seit 2015 wieder die Nummer eins. Damit wurde China abgelöst. Allein die deutschen Exporte in die USA summierten sich im vergangenen Jahr auf mehr als 161 Mrd. Euro und erreichten damit einen Rekordwert.