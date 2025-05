Ifo: Anzeichen für Stabilisierung am deutschen Arbeitsmarkt

© APA/APA/dpa/Annette Riedl home Aktuell Nachrichtenfeed

In Deutschland mehren sich positive Signale am Jobmarkt. So wollen weniger Unternehmen als zuletzt Stellen abbauen. Das Beschäftigungsbarometer des Ifo-Instituts stieg im Mai auf 95,2 Punkte, nach 94,0 Zählern im April, wie die Münchner Wirtschaftsforscher mitteilten. "Der Arbeitsmarkt zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

von APA