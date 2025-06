Hornbach verdient mehr - Kunden strömen in die Baumärkte

© APA/APA/dpa/Frank Rumpenhorst home Aktuell Nachrichtenfeed

Gutes Wetter in der Gartensaison hat mehr Kunden in die Baumärkte von Hornbach gelockt. So verbuchte die Gruppe im ersten Quartal ein Umsatzplus von 5,7 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro und die Baumarkt-Sparte von 5,8 Prozent auf 1,8 Mrd., wie der deutsche Konzern mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) legte um 10,4 Prozent auf 161,7 Mio. Euro zu. Es sei "überaus erfreulich", dass die Kundenfrequenz um 4,2 Prozent gestiegen sei.

von APA