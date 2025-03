Holcim-Spin-off Amrize will weiter wachsen

Seit 2021 kam Amrize auf ein jährliches Umsatzwachstum von 13 Prozent und eine jährliche Ergebnissteigerung von 16 Prozent. Holcim bekräftigte, dass Amrize bis zur Jahresmitte in einer der größten Transaktionen der Baustoffbranche der vergangenen Jahre an der New York Stock Exchange (NYSE) und an der Schweizer Börse SIX gelistet werden soll.