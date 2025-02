Hensoldt meldet Bestellungen im Milliardenwert

© APA/APA/AFP/THOMAS KIENZLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt hat über den Jahreswechsel Aufträge in Milliardenhöhe eingesammelt. In den Monaten Oktober bis Jänner summierten sich die Bestellungen auf mehr als 1,4 Mrd. Euro, wie das Unternehmen in Taufkirchen bei München mitteilte.

von APA