Henkel-Umsatz im ersten Halbjahr gesunken

Konsumgüterkonzern wird bei Umsatzprognose vorsichtiger
Der Konsumgüterkonzern Henkel wird bei seiner Umsatzprognose für 2025 vorsichtiger. Der Umsatz schrumpfte im ersten Halbjahr um 3,8 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn (Ebit) lag leicht erhöht bei 1,6 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel für das Halbjahr einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro erwartet, beim bereinigten operativen Gewinn (Ebit) rechneten sie mit rund 1,58 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr erwartet Henkel nun ein organisches Umsatzwachstum zwischen 1,0 und 2,0 Prozent. Bisher waren es 1,5 bis 3,5 Prozent. Zugleich wurde die Erwartung für die bereinigte Umsatzrendite leicht angehoben auf eine Bandbreite zwischen 14,5 bis 15,5 Prozent. Zuvor waren es 14,0 bis 15,5 Prozent.

