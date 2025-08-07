Henkel-Umsatz im ersten Halbjahr gesunken

© APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Konsumgüterkonzern Henkel wird bei seiner Umsatzprognose für 2025 vorsichtiger. Der Umsatz schrumpfte im ersten Halbjahr um 3,8 Prozent auf 10,4 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn (Ebit) lag leicht erhöht bei 1,6 Milliarden Euro. Analysten hatten im Mittel für das Halbjahr einen Umsatz von 10,5 Milliarden Euro erwartet, beim bereinigten operativen Gewinn (Ebit) rechneten sie mit rund 1,58 Milliarden Euro.

