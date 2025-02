Handelsstart für Steyr Motors an der Wiener Börse

© APA/APA/FOTOKERSCHI.AT/KLAUS MADER/FOTOKERSCHI.AT/KLAUS MADER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der oberösterreichische Spezialmotorenbauer Steyr Motors notiert seit Montag an der Wiener Börse im Segment direct market plus. Der Eröffnungspreis lag bei 14,90 Euro, womit sich die Marktkapitalisierung am Vormittag auf 77,48 Mio. Euro belief, wie die Börse in einer Aussendung vorrechnete. Steyr Motors war Ende Oktober 2024 bereits im Frankfurter Börsensegment "Scale" gelistet worden.

von APA