Hafenlogistiker HHLA baut Geschäft in der Ukraine aus

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) weitet mit ihrer Bahntochter Metrans das Geschäft in der Ukraine aus. Die HHLA übernehme im westukrainischen Batjowo die Mehrheitsbeteiligung an dem Eurobridge Intermodal Terminal, teilte der Logistik-Konzern mit. Die derzeit als Massengutterminal fungierende Anlage solle in ein internationales Drehkreuz für Containertransporte umgewandelt werden.

von APA