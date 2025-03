Generali erzielte 2024 Rekordgewinn

© APA/APA/AFP/MIGUEL MEDINA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der italienische Versicherer Generali hat das Jahr 2024 mit einem Rekordgewinn abgeschlossen. Der bereinigte Nettogewinn kletterte gegenüber 2023 um 5,4 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro, wie das Unternehmen aus Triest am meldete. Das ist das beste Resultat in der Konzerngeschichte. Das gesamte verwaltete Vermögen erreichte 863 Milliarden Euro, was einem Plus von 31,6 Prozent entspricht.

von APA