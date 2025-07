EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten gehen zurück

© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Verbraucherinnen und Verbraucher in der Eurozone haben einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zufolge ihre Inflationserwartungen etwas zurückgeschraubt. Die Teuerungsrate in den kommenden zwölf Monaten wird in einer aktuellen Erhebung vom Mai auf 2,8 Prozent geschätzt, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Bei der vorangegangenen Umfrage im April hatten Verbraucher noch 3,1 Prozent veranschlagt.

von APA