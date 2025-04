Eurozone: Arbeitslosenquote im Februar auf Rekordtief gefallen

© APA/APA/dpa/Uwe Anspach home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im Februar auf ein Rekordtief gefallen. Sie sank in den 20 Euro-Staaten auf 6,1 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mit. Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 war die Quote nicht niedriger gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 6,2 Prozent erwartet. Im entsprechenden Vorjahresmonat war sie noch bei 6,5 Prozent gelegen.

