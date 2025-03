Europas Leitbörsen schließen überwiegend mit Abgaben

© APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch überwiegend nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 gab 1,16 Prozent auf 5.411,69 Punkte ab. In Frankfurt ermäßigte sich der DAX in einem ähnlichen Ausmaß um 1,17 Prozent auf 22.839,03 Einheiten. Klare Verluste verbuchten auch die Indizes in Paris und Zürich. Der Londoner FTSE-100 schloss hingegen 0,30 Prozent höher auf 8.689,59 Zählern.

von APA