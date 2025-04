Europas Leitbörsen schließen schwächer, Euro-Stoxx-50 -3,2 %

© APA/APA/AFP/THOMAS SAMSON home Aktuell Nachrichtenfeed

Die wichtigsten europäischen Börsen haben nach der Vortageserholung am Mittwoch wieder deutlich Federn gelassen. Das Hochschaukeln der Zölle zwischen den USA und China drückte international merklich auf die Aktienkurse. Der Euro-Stoxx-50 büßte 3,17 Prozent auf 4.622,14 Punkte ein und näherte sich wieder seinem Acht-Monats-Tief vom Montag. Seit der Ankündigung der Zölle am vergangenen Mittwochabend hat der Leitindex für die Eurozone beachtliche 12,9 Prozent an Höhe verloren.

von APA