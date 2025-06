Europas Leitbörsen gehen überwiegend im Plus ins Wochenende

© APA/APA/AFP/TOLGA AKMEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Leitbörsen in Europa haben sich am Freitag mehrheitlich mit höheren Notierungen ins Wochenende verabschiedet. Am Ende einer bisher schwachen Handelswoche hat der europäische Aktienmarkt zum Wochenausklang auf Erholungskurs eingeschwenkt. Der Krieg zwischen Israel und dem Iran bleibt aber das bestimmende Thema an den Börsen.

von APA