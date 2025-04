Europas Leitbörsen gehen mit Abgaben aus dem Handel

© APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF home Aktuell Nachrichtenfeed

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der Euro-Stoxx-50 gab 0,31 Prozent auf 5.303,95 Einheiten nach. Der DAX in Frankfurt verlor 0,66 Prozent auf 22.390,84 Punkte, hatte aber zeitweise deutlich mehr als ein Prozent verloren. In London sank der FTSE-100 um 0,30 Prozent auf 8.608,48 Punkte.

von APA