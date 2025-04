Europas Börsen schließen nach US-Zollpause deutlich höher

Der Euro-Stoxx-50 steigerte sich um 4,26 Prozent auf 4.818,92 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 4,53 Prozent auf 20.562,73 Zähler. Der FTSE-100 in London stieg um 3,04 Prozent auf 7.913,25 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag die jüngst verhängten, länderspezifischen Sonderzölle für 90 Tage ausgesetzt. Während dieses Zeitraumes greift nun ein pauschaler Zollsatz von 10 Prozent. Gegen China verschärfte der US-Präsident allerdings den Kurs, indem er die Zölle für chinesische Einfuhren nochmals anhob.

Wie die Handelswoche weitergeht wird nun am Fortgang der Verhandlungen im Zollstreit liegen. Aber auch die am Freitag anlaufende Berichtssaison in den Vereinigten Staaten, die von wichtigen Banken eröffnet wird, dürfte wesentlich im Fokus stehen.

In einer Branchenbetrachtung ging der Aufwärtsschub quer durch alle Sektoren. Die deutlichsten Zuwächse wiesen Aktien aus dem Technologie- und dem Bankensektor auf. Hier beliefen sich die Zuwächse bei den jeweiligen Subindizes auf 5,5 bzw. fünf Prozent.

Unter den Einzelwerten brachen Barry Callebaut allerdings um satte 21,5 Prozent ein. Der Schweizer Schokoladenhersteller hatte ernüchternde Halbjahreszahlen vorgelegt, die vor allem beim Gewinn deutlich unter den Erwartungen gelegen hatten.

Auch die Aktien des britischen Einzelhändlers Tesco entzogen sich dem Gesamtmarkt. Die Aktie gab nach neuen Zahlen um 6,2 Prozent nach. Die Analysten von RBC sprachen zwar von einem starken Zahlenwerk, betonten aber auch den vorsichtigen Ausblick.