Euro-Wirtschaft im ersten Quartal langsamer gewachsen als angenommen

Die Wirtschaft in der Eurozone ist zu Jahresbeginn nicht so stark in Fahrt gekommen wie zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Jänner bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilte. In einer ersten Schnellschätzung war von 0,4 Prozent die Rede gewesen. Im Schlussquartal 2024 hatte es einen Zuwachs von 0,2 Prozent gegeben.

von APA