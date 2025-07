Erzeugerpreise im Euroraum sinken nicht mehr so schnell

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Erzeugerpreise im Euroraum sind im Mai weiter gefallen, aber nicht mehr so schnell wie in den Vormonaten. In der Industrie sanken sie um 0,6 Prozent im Vergleich zum April, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet, nach einem Minus von 2,2 Prozent im April und minus 1,7 Prozent im März.

von APA