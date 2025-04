Dow Jones erholte sich um 2,7 %

Der marktbreitere S&P-500 gewann 2,51 Prozent an Wert bei 5.287,76 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 2,71 Prozent nach oben auf 16.300,42 Einheiten.

Bessent habe Investoren gesagt, dass die Zölle auf dem derzeitigen Niveau nicht haltbar seien, berichtete unter anderem der US-Sender CNBC unter Berufung auf einen Teilnehmer. Bessent habe betont, dass die Verhandlungen mit China noch nicht begonnen hätten, eine Einigung aber möglich sei, so die Nachrichtenagentur Bloomberg über das Treffen in der US-Hauptstadt Washington.

Für Verunsicherung sorgten aber weiterhin Erwägungen der US-Regierung den Notenbankchef Jerome Powell zu entlassen. Die verbalen Attacken des US-Präsidenten Donald Trump auf Powell hatten am Ostermontag für große Kursverluste an der Wall Street gesorgt.

Die aggressive Zollpolitik der neuen US-Regierung führt dann zu Risiken für den Gewinnausblick des Mischkonzerns 3M. Am Gewinnziel für das laufende Jahr hielt das 3M-Management am Dienstag bei der Veröffentlichung der Zahlen für das abgelaufene erste Quartal zwar fest, räumte aber Risiken aufgrund der Zollpolitik ein. Die Aktien standen mit plus 8,1 Prozent an der Spitze des Dow Jones.

Danaher - ein anderer Mischkonzern - toppte mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen deutlich und konnte 3,8 Prozent an Wert dazu gewinnen.

Für ein Plus von 10,5 Prozent sorgten neue Zölle dagegen bei First Solar. Die US-Regierung hat Zusatzzölle in Höhe von bis zu 3.521 Prozent auf Solarpanele aus Südostasien angekündigt, was amerikanische Hersteller wie First Solar vor ausländischer Konkurrenz schützt.

Verizon hat dann im ersten Quartal noch mehr Mobilfunkkunden verloren als gedacht. Die Anteile des US-Telekomkonzerns legten 0,6 Prozent zu.