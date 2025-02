Deutsche Dienstleister spüren Schwäche von Industrie und Bau

© APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL home Aktuell Nachrichtenfeed

Bei den Dienstleistern in Deutschland lief es Ende 2024 nicht rund. Die Umsätze der Service-Branche - ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen - sanken im November nominal um 0,3 Prozent zum Vormonat und inflationsbereinigt um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zum November 2023 hatten die Firmen zwar um 3,6 Prozent mehr in der Kassa. Klammert man aber Preiserhöhungen aus, blieb nur ein Plus von real 0,2 Prozent.

