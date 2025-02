Deutsche Arbeitslosenzahl bleibt knapp unter drei Millionen

© APA/APA/dpa/Martin Schutt home Aktuell Nachrichtenfeed

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar geringfügig gesunken und knapp unter drei Millionen geblieben. "Die konjunkturelle Schwäche bleibt auch im Februar am Arbeitsmarkt sichtbar", sagte das Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), Daniel Terzenbach, am Freitag in Nürnberg bei der Vorstellung der Zahlen.

von APA